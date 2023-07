Les mercredis créatifs ! 12 Rue Jean Macé Reims, 6 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Pour les enfants de 6/10 ans et 11/15 ans.

Les mercredis créatifs sont un mélange d’éducation artistique et d’expérimentation créative.

Je présente le travail d’un.e artiste ou une thématique (l’opéra, le théâtre, l’art brut…) à chaque atelier, puis invite les participants à s’en inspirer pour réaliser à leur tour une production.

Mêlant toutes les techniques proposées par La fusée dans le bocal : collage, land art, bricolage créatif éphémère, écriture…, chaque séance est unique et adaptée à l’âge des enfants et adolescents.

Pour les 6-10 ans : de 10h à 12h

Pour les 11-15 ans : de 14h30 à 16h30

Jusqu’à 8 participant.e.s.

2023-09-06 fin : 2023-09-06 16:30:00. .

12 Rue Jean Macé Soraya Brière

Reims 51100 Marne Grand Est



For children aged 6/10 and 11/15.

Creative Wednesdays are a mix of art education and creative experimentation.

I present the work of an artist or a theme (opera, theater, art brut…) at each workshop, then invite participants to draw inspiration from it to create their own production.

Mixing all the techniques offered by La fusée dans le bocal: collage, land art, ephemeral creative crafts, writing…, each session is unique and adapted to the age of the children and teenagers.

For 6-10 year-olds: from 10am to 12pm

For 11-15 year-olds: 2.30 – 4.30 p.m

Up to 8 participants

Para niños de 6/10 y 11/15 años.

Los Miércoles Creativos son una mezcla de educación artística y experimentación creativa.

En cada taller presento la obra de un artista o un tema (ópera, teatro, art brut, etc.) e invito a los participantes a inspirarse en ella para crear su propia obra.

Combinando todas las técnicas que ofrece La fusée dans le bocal: collage, land art, artesanía creativa efímera, escritura, etc., cada sesión es única y se adapta a la edad de los niños y adolescentes.

Para niños de 6 a 10 años: de 10.00 a 12.00 h

De 11 a 15 años: de 14.30 a 16.30 horas

Hasta 8 participantes

Für Kinder im Alter von 6/10 und 11/15 Jahren.

Die kreativen Mittwochsworkshops sind eine Mischung aus Kunsterziehung und kreativem Experimentieren.

In jedem Workshop stelle ich die Arbeit eines Künstlers oder ein Thema (Oper, Theater, Art Brut…) vor und lade die Teilnehmer ein, sich davon inspirieren zu lassen, um ihrerseits eine Produktion zu erstellen.

Jede Sitzung ist einzigartig und auf das Alter der Kinder und Jugendlichen abgestimmt.

Für 6- bis 10-Jährige: von 10:00 bis 12:00 Uhr

Für 11- bis 15-Jährige: von 14.30 bis 16.30 Uhr

Bis zu 8 Teilnehmer/innen

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme du Grand Reims