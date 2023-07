Stages « Impro en scène » 12 Rue Jean Macé Reims, 24 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Impro en scène !

Un atelier d’improvisations théâtrales et d’écriture collective de saynètes sur le thème du voyage.

– 7 à 10 ans : 14h30-17h

– 11 à 15 ans : 10h-12h30

Jusqu’à 8 participant.e.s

Au programme du stage : des échauffements du corps et de la voix, des jeux d’improvisation variés, l’invention de saynètes au goût de vacances et le plaisir de s’initier au théâtre !

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre..

12 Rue Jean Macé La fusée dans le bocal

Reims 51100 Marne Grand Est



Impro on stage!

A workshop in theatrical improvisation and collective playwriting on the theme of travel.

– ages 7 to 10: 2:30 p.m.-5 p.m

– 11 to 15 years: 10am-12.30pm

Up to 8 participants

On the program: warm-up exercises for body and voice, a variety of improvisation games, the invention of playlets with a vacation flavour, and the pleasure of learning about theater!

No previous theater experience is necessary.

¡Impro en escena!

Taller de improvisación teatral y dramaturgia colectiva sobre el tema del viaje.

– de 7 a 10 años: de 14h30 a 17h00

– de 11 a 15 años: 10h-12h30

Hasta 8 participantes

En el programa: ejercicios de calentamiento del cuerpo y de la voz, juegos de improvisación variados, invención de sketches con sabor a vacaciones y ¡el placer de aprender teatro!

No es necesario tener experiencia teatral previa.

Impro auf der Bühne!

Ein Workshop über Improvisationstheater und das gemeinsame Schreiben von Sketchen zum Thema Reisen.

– 7 bis 10 Jahre: 14:30-17 Uhr

– 11 bis 15 Jahre: 10-12.30 Uhr

Bis zu 8 Teilnehmer/innen

Auf dem Programm stehen Aufwärmübungen für Körper und Stimme, verschiedene Improvisationsspiele, das Erfinden von Sketchen, die nach Urlaub schmecken, und der Spaß, das Theaterspielen zu erlernen!

Es ist nicht notwendig, schon einmal Theater gespielt zu haben.

