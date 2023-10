Spectacle : « Un tour du monde pour le Père Noël » 12 Rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin, 3 décembre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Qu’arrive-t-il au Père Noël ? Fatigué et un peu désabusé, son moral est au plus bas. Mac Arthur l’aventurier et Swann, son assistant, se lancent dans une grande aventure autour du monde, à la recherche des éléments qui pourront lui redonner du courage et de la joie..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 16:30:00. EUR.

12 Rue Jean Jaurès

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



What’s happening to Santa? Tired and a little disillusioned, his spirits are low. Mac Arthur, the adventurer, and Swann, his assistant, set off on a great adventure around the world, in search of the elements that can restore his courage and cheer.

¿Qué le ocurre a Papá Noel? Cansado y un poco desilusionado, su ánimo está por los suelos. MacArthur, el aventurero, y Swann, su ayudante, se embarcan en una gran aventura alrededor del mundo, en busca de los elementos que le devolverán el ánimo y la alegría.

Was passiert mit dem Weihnachtsmann? Er ist müde und ein wenig desillusioniert, seine Stimmung ist am Boden. Der Abenteurer Mac Arthur und sein Assistent Swann begeben sich auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, um nach Dingen zu suchen, die ihm wieder Mut und Freude bringen können.

Mise à jour le 2023-10-12 par Musées de Soultz-Haut-Rhin