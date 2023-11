Atelier « la minute textile », Nef des Jouets 12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin, 29 novembre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Pour Noël, créez vos propres cartes de vœux avec des illustrations et des tissus originaux !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 17:00:00. EUR.

12 rue Jean Jaurès

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



For Christmas, create your own greeting cards with original illustrations and fabrics!

Para Navidad, crea tus propias tarjetas de felicitación con ilustraciones y telas originales

Gestalte zu Weihnachten deine eigenen Grußkarten mit originellen Illustrationen und Stoffen!

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller