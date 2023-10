Spectacle : Viens à la chasse au trésor ! 12 Rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin, 15 octobre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Spectacle par la Cie « Les Fées du Logis ».

Un conte de l’illustre auteur allemand de jeunesse Janosch sur le thème de l’amitié et de la simplicité du bonheur..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:30:00. EUR.

12 Rue Jean Jaurès

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Performed by Cie « Les Fées du Logis ».

A tale by the famous German children’s author Janosch on the theme of friendship and the simplicity of happiness.

Espectáculo de la compañía « Les Fées du Logis ».

Un cuento del famoso autor infantil alemán Janosch sobre el tema de la amistad y la sencillez de la felicidad.

Schauspiel von der Cie « Les Fées du Logis ».

Eine Geschichte des berühmten deutschen Jugendbuchautors Janosch über Freundschaft und die Einfachheit des Glücks.

