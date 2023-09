Spectacle : concert de bulles, en conciliabule 12 Rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin, 13 octobre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Partez à la découverte de l’univers du chant lyrique mis à portée de tout un chacun, porté par l’évanescence des bulles de savon, un spectacle sonore et visuel pour petits et grands..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:30:00. EUR.

12 Rue Jean Jaurès

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



Discover the world of lyrical song, made accessible to everyone, carried by the evanescence of soap bubbles, a sound and visual show for young and old.

Descubra el mundo del canto lírico, animado para todos por la evanescencia de las pompas de jabón, un espectáculo sonoro y visual para grandes y pequeños.

Entdecken Sie die Welt des lyrischen Gesangs für jedermann, getragen von der Vergänglichkeit der Seifenblasen, ein akustisches und visuelles Spektakel für Groß und Klein.

