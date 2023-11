Marché de Noël 12 rue Jean Gasté Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Marché de Noël, à l’EHPAD de Villedieu-les-Poêles, salle des Dinandiers. Organisé par l’association Vieillir avec le sourire. Chocolat chaud – café – crêpes. Tombola avec panier garni à gagner..

2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

12 rue Jean Gasté Ehpad de Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Christmas market, at EHPAD Villedieu-les-Poêles, salle des Dinandiers. Organized by the Vieillir avec le sourire association. Hot chocolate – coffee – crêpes. Tombola with basket to be won.

Mercado de Navidad, en EHPAD Villedieu-les-Poêles, salle des Dinandiers. Organizado por la asociación Vieillir avec le sourire. Chocolate caliente – café – crepes. Sorteo de una cesta.

Weihnachtsmarkt, im Pflegeheim EHPAD in Villedieu-les-Poêles, Saal der Dinandiers. Organisiert von der Vereinigung Vieillir avec le sourire. Heiße Schokolade – Kaffee – Crêpes. Tombola mit Präsentkorb zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles