EXPOSITION – PLANS DE TRAVAIL PAR NINON HIVERT & PHILIPPE MARCUS 12 rue Hermite Nancy, 19 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Plans de Travail est une exposition duo des artistes Ninon Hivert et Philippe Marcus invités à Ergastule cet été. Les multiples réalisés durant leurs temps de résidence seront présentés au cœur d’une sélection d’œuvres issues de leurs productions personnelles. Il s’agit de contextualiser l’originalité de ces projets éditoriaux dans le parcours des artistes en présentant la façon dont ils s’articulent avec leurs univers plastiques.

vernissage le 19 octobre à 18 h. Tout public

Vendredi 2023-10-19 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. 0 EUR.

12 rue Hermite

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Plans de Travail is a duo exhibition by artists Ninon Hivert and Philippe Marcus, invited to Ergastule this summer. The multiples produced during their residencies will be presented alongside a selection of works from their personal productions. The aim is to contextualize the originality of these publishing projects in the artists? careers, and to show how they relate to their visual worlds.

opening October 19, 6 pm

Plans de Travail es una exposición a dúo de los artistas Ninon Hivert y Philippe Marcus, invitados este verano a Ergastule. Los múltiples producidos durante su residencia se presentarán junto a una selección de obras de su producción personal. El objetivo es contextualizar la originalidad de estos proyectos editoriales en la trayectoria de los artistas, mostrando cómo se relacionan con sus mundos visuales.

inauguración el 19 de octubre a las 18.00 horas

Plans de Travail ist eine Duo-Ausstellung der Künstler Ninon Hivert und Philippe Marcus, die diesen Sommer in Ergastule zu Gast waren. Die Multiples, die während ihrer Residenzzeit entstanden sind, werden inmitten einer Auswahl von Werken aus ihrer persönlichen Produktion präsentiert. Es geht darum, die Originalität dieser Verlagsprojekte im Werdegang der Künstler zu kontextualisieren und die Art und Weise zu zeigen, wie sie sich mit ihrem plastischen Universum verbinden.

vernissage am 19. Oktober um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-10-04 par DESTINATION NANCY