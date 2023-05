Concert : Chris Clad et Gilles Landini 12 rue Henri Latscha Jungholtz Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Jungholtz Concert : Chris Clad et Gilles Landini 12 rue Henri Latscha, 10 juin 2023, Jungholtz. Jungholtz,Haut-Rhin Apéritif concert avec le violoniste Chris Clad et le pianiste Gilles Landini.

12 rue Henri Latscha

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est



Aperitif concert with violinist Chris Clad and pianist Gilles Landini Concierto de aperitivo con el violinista Chris Clad y el pianista Gilles Landini Aperitifkonzert mit dem Geiger Chris Clad und dem Pianisten Gilles Landini

