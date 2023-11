EXPO 48ÈME RENDEZ-VOUS DES PEINTRES EN LANGUEDOC 12 Rue Georges Durand Murviel-lès-Béziers, 5 novembre 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Salon Annuel de Peinture et Sculpture: « 48ème Rendez-vous des Peintres en Languedoc ». Invité d’Honneur Patrice DONNET.

Exposition ouverte tous les jours de 15 à 19h du Dimanche 05 au Dimanche 12 Novembre 2023.

Entrée gratuite..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

12 Rue Georges Durand

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Annual Painting and Sculpture Salon: « 48th Rendez-vous des Peintres en Languedoc ». Guest of honor Patrice DONNET.

Exhibition open daily from 3 pm to 7 pm from Sunday 05 to Sunday 12 November 2023.

Free admission.

Exposición anual de pintura y escultura: « 48ª Rendez-vous des Peintres en Languedoc ». Invitado de honor Patrice DONNET.

Exposición abierta todos los días de 15:00 a 19:00 h del domingo 05 al domingo 12 de noviembre de 2023.

Entrada gratuita.

Jährliche Ausstellung für Malerei und Skulpturen: « 48ème Rendez-vous des Peintres en Languedoc » (48. Malertreffen im Languedoc). Ehrengast: Patrice DONNET.

Die Ausstellung ist von Sonntag, dem 05. bis Sonntag, dem 12. November 2023 täglich von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT AVANT-MONTS