VERNISSAGE DU 48ÈME RENDEZ-VOUS DES PEINTRES EN LANGUEDOC 12 Rue Georges Durand Murviel-lès-Béziers, 4 novembre 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Vernissage du Salon Annuel de Peinture et Sculpture « 48ème Rendez-Vous des Peintres en Languedoc » avec l’invité d’Honneur PATRICE DONNET et sa série sur le thème de l’exode..

2023-11-04 17:30:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

12 Rue Georges Durand

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Opening of the « 48ème Rendez-Vous des Peintres en Languedoc » annual painting and sculpture show, with guest of honor PATRICE DONNET and his series on the theme of exodus.

Inauguración de la exposición anual de pintura y escultura « 48ème Rendez-Vous des Peintres en Languedoc » con la invitada de honor PATRICE DONNET y su serie sobre el tema del éxodo.

Vernissage des jährlichen Salons für Malerei und Skulptur « 48ème Rendez-Vous des Peintres en Languedoc » mit dem Ehrengast PATRICE DONNET und seiner Serie zum Thema « Exodus ».

