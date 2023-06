Création en origami: l’art du pliage japonais (adulte) 12, rue Félicien Bocon de la Merlière Châteauneuf-de-Galaure, 12 juin 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Pour adultes. L’Origami est l’art du pliage en papier. Création d’une guirlande de 5 pampilles de forme diamant. Le matériel est fourni et vous pourrez repartir avec votre article. Atelier de 4h00..

EUR.

12, rue Félicien Bocon de la Merlière Joliment tendance

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a 4-hour workshop to create a beautiful pair of origami earrings…. Unleash your creativity!

Para adultos. El origami es el arte de plegar papel. Crea una guirnalda de 5 colgantes en forma de diamante. Se proporcionan todos los materiales y podrá llevarse su propia pieza a casa. Taller de 4h00.

Für Erwachsene. Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Erstellen Sie eine Girlande aus 5 diamantförmigen Pampillen. Das Material wird bereitgestellt und Sie können mit Ihrem Artikel nach Hause gehen. Workshop von 4 Stunden.

