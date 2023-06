Création en origami: l’art du pliage japonais (ado et adulte) 12, rue Félicien Bocon de la Merlière Châteauneuf-de-Galaure, 12 juin 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Pour ado (à partir de 10 ans) et adultes. L’Origami est l’art du pliage en papier.Création d’une paire de boucles d’oreilles (ou porte clefs) en origami forme feuille avec perles et finition vernis..

12, rue Félicien Bocon de la Merlière Joliment tendance

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a 2-hour workshop to create a beautiful pair of origami earrings…. Unleash your creativity!

Para adolescentes (a partir de 10 años) y adultos. El origami es el arte de plegar papel: crea un par de pendientes (o llaveros) de origami en forma de hoja con perlas y acabado de barniz.

Für Teenager (ab 10 Jahren) und Erwachsene. Origami ist die Kunst des Papierfaltens.Kreiere ein Paar Origami-Ohrringe (oder Schlüsselanhänger) in Blattform mit Perlen und Lacküberzug.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche