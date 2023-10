LA NUIT DE L’HORREUR SAISON 2 12 Rue Farges Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Notre équipe vous accueille pour Halloween le 31 octobre jusqu’à 5H du matin..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

12 Rue Farges

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Our team welcomes you for Halloween on October 31st until 5am.

Nuestro equipo le da la bienvenida a Halloween el 31 de octubre hasta las 5 de la mañana.

Unser Team empfängt Sie an Halloween am 31. Oktober bis 5 Uhr morgens.

