Théâtre : Stage « A la recherche de son propre clown » 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz, 2 mars 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Parcours de 3 week-end pour adultes dirigé par Maria Aguirre.

Ce stage de clown vous propose une voyage artistique, une exploration de vos dimensions cachées, une mise en jeu de votre corps et de votre imagination. Vous apprendrez à jouer avec le plus petit masque du monde : le nez rouge.

Adapté aux débutants comme aux confirmés, ce parcours clown de 3 week-end répartis dans l’année est ouvert à tous. Les séances seront ponctuées d’exercices ludiques, individuels ou collectifs, basé sur le jeu, l’écoute et la spontanéité.

WE 1 : samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023

WE2 : samedi 2 et dimanche 3 mars 2024

WE 3 : samedi 27 et dimanche 28 avril 2024

Les samedis de 10h à 19h et les dimanches de 10h à 17h (accueil des stagiaires 30 mn avant le début des séances).

Tenue souple et neutre demandée. Le nez de clown est fourni. Les déjeuners seront partagés ensemble (auberge espagnole)..

2024-03-02 fin : 2024-03-03 19:00:00. EUR.

12 Rue Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3 weekend courses for adults led by Maria Aguirre.

This clowning workshop takes you on an artistic journey, exploring your hidden dimensions and putting your body and imagination into play. You’ll learn to play with the world’s smallest mask: the red nose.

Suitable for beginners and advanced performers alike, this 3-weekend clown course is open to all. Sessions are punctuated by individual and group exercises based on play, listening and spontaneity.

WE 1: Saturday 4 and Sunday 5 November 2023

WE2: Saturday 2nd and Sunday 3rd March 2024

WE 3: Saturday 27 and Sunday 28 April 2024

Saturdays from 10 a.m. to 7 p.m. and Sundays from 10 a.m. to 5 p.m. (trainees welcome 30 minutes before sessions start).

Soft, neutral clothing required. Clown nose provided. Lunch will be shared together (auberge espagnole).

Un curso de 3 fines de semana para adultos dirigido por María Aguirre.

Este curso de clown te lleva a un viaje artístico, explorando tus dimensiones ocultas y poniendo en juego tu cuerpo y tu imaginación. Aprenderás a jugar con la máscara más pequeña del mundo: la nariz roja.

Adecuado tanto para principiantes como para artistas avanzados, este curso de clown se imparte durante 3 fines de semana a lo largo del año y está abierto a todo el mundo. Las sesiones estarán salpicadas de divertidos ejercicios, tanto individuales como en grupo, basados en el juego, la escucha y la espontaneidad.

Fin de semana 1: sábado 4 y domingo 5 de noviembre de 2023

WE2: sábado 2 y domingo 3 de marzo de 2024

WE 3: sábado 27 y domingo 28 de abril de 2024

Sábados de 10.00 a 19.00 horas y domingos de 10.00 a 17.00 horas (bienvenida a los cursillistas 30 minutos antes del inicio de las sesiones).

Se requiere ropa suave y neutra. Se proporcionará una nariz de payaso. El almuerzo se compartirá (auberge espagnole).

3-Wochenendkurs für Erwachsene unter der Leitung von Maria Aguirre.

Dieser Clown-Workshop bietet Ihnen eine künstlerische Reise, eine Erkundung Ihrer verborgenen Dimensionen, ein Spiel mit Ihrem Körper und Ihrer Vorstellungskraft. Sie werden lernen, mit der kleinsten Maske der Welt zu spielen: der roten Nase.

Dieser Clownkurs, der für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist, besteht aus drei über das Jahr verteilten Wochenenden und steht allen offen. Die Sitzungen werden von spielerischen Einzel- oder Gruppenübungen unterbrochen, die auf dem Spiel, dem Zuhören und der Spontaneität basieren.

WE 1: Samstag, 4. und Sonntag, 5. November 2023

WE2: Samstag, 2. und Sonntag, 3. März 2024

WE 3: Samstag, 27. und Sonntag, 28. April 2024

Samstags von 10:00 bis 19:00 Uhr und sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr (Empfang der Praktikanten 30 Minuten vor Beginn der Sitzungen).

Flexible und neutrale Kleidung erbeten. Die Clownsnase wird gestellt. Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen (Auberge espagnole).

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque