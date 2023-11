Théâtre : Stage d’improvisation (pour les ados : 5ème-4ème-3ème / 12>14 ans ) 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz, 26 février 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Stage pour les ados : 5ème-4ème-3ème / 12>14 ans ) dirigé par le comédien Quentin Ostanel. Une journée pour découvrir les bases de l’improvisation en s’amusant.

Un stage de théâtre d’improvisation, ce sont des échauffements, une stimulation de l’imaginaire, des émotions, des mots, du corps, du texte… Dans un temps donné, parfois très court… devenez à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et comédien.

Tenue confortable et neutre. Penser à apporter votre gourde d’eau et un pique-nique à partager (façon auberge espagnole)..

2024-02-26 fin : 2024-02-28 17:00:00. EUR.

12 Rue Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop for teenagers (5th-4th-3rd / 12>14 years old) led by actor Quentin Ostanel. A day to discover the basics of improvisation while having fun.

An improvisational theater workshop is all about warming up, stimulating the imagination, emotions, words, body and text… In a given, sometimes very short, time… become a playwright, director, set designer and actor all rolled into one.

Dress comfortable and neutral. Bring your own water bottle and a picnic to share.

Taller para adolescentes (5ème-4ème-3ème / 12>14 años) dirigido por el actor Quentin Ostanel. Una jornada para descubrir las bases de la improvisación divirtiéndose.

Un curso de improvisación teatral consiste en entrar en calor, estimular la imaginación, las emociones, las palabras, el cuerpo, el texto… En un tiempo determinado, a veces muy corto… conviértase en dramaturgo, director, escenógrafo y actor, todo en uno.

Vístete cómodo y neutro. No olvides traer tu botella de agua y un picnic para compartir.

Praktikum für Teenager: 5ème-4ème-3ème / 12>14 Jahre ) unter der Leitung des Schauspielers Quentin Ostanel. Ein Tag, um die Grundlagen der Improvisation zu entdecken und dabei Spaß zu haben.

Ein Workshop zum Improvisationstheater besteht aus Aufwärmübungen, Anregung der Vorstellungskraft, der Emotionen, der Wörter, des Körpers, des Textes… Innerhalb einer bestimmten, manchmal sehr kurzen Zeit … werden Sie gleichzeitig Dramaturg, Regisseur, Bühnenbildner und Schauspieler.

Bequeme und neutrale Kleidung. Denken Sie daran, Ihre Wasserflasche und ein Picknick zum Teilen mitzubringen (nach Art der Auberge espagnole).

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Pays Basque