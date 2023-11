Concert « Hesia Urraturik, Xabier Lete in memoriam » 12, rue Duconte Saint-Jean-de-Luz, 17 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

« Hesia urraturik » est le titre de l’oeuvre écrite par Joxan Goikoetxea à la mémoire de Xabier Lete sous la forme d’un Oratoire choral symphonique.

Goikoetxea, musicien-collaborateur et ami personnel de Lete, a choisi cette formule musicale comme la plus appropriée pour reconstituer une sélection minutieuse de textes et de mélodies du poète d’Oiartzun.

L’Oratoire, d’une durée de 70 minutes, composé de 13 parties, nous invite à revivre et à plonger dans différents aspects et étapes de la pensée philosophico-esthétiques et de l’imaginaire d’un artiste qui a su capter comme peu d’autres ses inquiétudes et ses doutes existentialistes : passion, foi, désespoir, patrie, nostalgie, amour, solidarité, réconciliation, rédemption, espoir…

Ce projet a été promu par Iñaki Tolaretxipi, directeur de Landarbaso Abesbatza, une chorale avec laquelle Goikotexea a collaboré ces dernières années..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

12, rue Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Hesia urraturik » is the title of the work written by Joxan Goikoetxea in memory of Xabier Lete, in the form of a symphonic choral oratory.

Goikoetxea, Lete?s musician-collaborator and personal friend, chose this musical formula as the most appropriate for reconstructing a meticulous selection of texts and melodies by the Oiartzun poet.

The Oratory, which lasts 70 minutes and consists of 13 parts, invites us to relive and plunge into different aspects and stages of the philosophico-aesthetic thought and imagination of an artist who, like few others, was able to capture his existentialist concerns and doubts: passion, faith, despair, homeland, nostalgia, love, solidarity, reconciliation, redemption, hope?

This project was promoted by Iñaki Tolaretxipi, director of Landarbaso Abesbatza, a choir with which Goikotexea has collaborated in recent years.

« Hesia urraturik » es el título de la obra escrita por Joxan Goikoetxea en memoria de Xabier Lete, en forma de oratorio sinfónico coral.

Goikoetxea, músico colaborador y amigo personal de Lete, eligió esta fórmula musical como la más adecuada para reconstruir una minuciosa selección de textos y melodías del poeta de Oiartzun.

El Oratorio, que dura 70 minutos y consta de 13 partes, nos invita a revivir y sumergirnos en diferentes aspectos y etapas del pensamiento e imaginario filosófico-estético de un artista que, como pocos, supo plasmar sus inquietudes y dudas existencialistas: pasión, fe, desesperanza, patria, nostalgia, amor, solidaridad, reconciliación, redención, esperanza..

Este proyecto ha sido impulsado por Iñaki Tolaretxipi, director de Landarbaso Abesbatza, coro con el que Goikotexea ha colaborado en los últimos años.

« Hesia urraturik » ist der Titel des Werkes, das Joxan Goikoetxea zum Gedenken an Xabier Lete in Form eines symphonischen Chororatoriums geschrieben hat.

Goikoetxea, ein Musiker, Mitarbeiter und persönlicher Freund Letes, wählte diese musikalische Form als die geeignetste, um eine sorgfältige Auswahl von Texten und Melodien des Dichters aus Oiartzun zu rekonstruieren.

Das 70-minütige Oratorium, das aus 13 Teilen besteht, lädt uns ein, verschiedene Aspekte und Etappen des philosophisch-ästhetischen Denkens und der Vorstellungskraft eines Künstlers zu erleben und in sie einzutauchen, der wie kaum ein anderer seine existentialistischen Sorgen und Zweifel einzufangen wusste: Leidenschaft, Glaube, Verzweiflung, Heimat, Nostalgie, Liebe, Solidarität, Versöhnung, Erlösung, Hoffnung?

Das Projekt wurde von Iñaki Tolaretxipi, dem Leiter von Landarbaso Abesbatza, einem Chor, mit dem Goikotexea in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, gefördert.

