Spectacle « Aube » par la compagnie La Fabrique affamée 12, rue Duconte Saint-Jean-de-Luz, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Conte musical à partir de 6 ans – 50 minutes

« La nuit est merveilleuse, en elle repose tous les secrets du monde »

Deux enfants ont grandi et sont devenus adultes.

Il y a Pierre, un être solitaire, un être obsédé par les chiffres qui l’enchaînent à son bureau. Bien trop sérieux, bien trop raisonnable pour se laisser aller à la distraction, pour se laisser prendre par la rêverie, Pierre a perdu la mémoire, celle de l’enfance. Le monde autour de lui ne l’intéresse pas, l’émerveillement ne le saisit plus.

Et il y a Aube, insatiable de curiosité. Elle se nourrit des merveilles qui l’entourent. Elle est celle qui va ouvrir les yeux de Pierre sur la beauté du monde en lui soufflant les souvenirs tendres de l’enfance restés trop longtemps enfouis dans l’obscurité.

Grâce à elle, Pierre sort de son brouillard et replonge dans la vie..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

12, rue Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical story from 6 years ? 50 minutes

« The night is wonderful, it holds all the secrets of the world »

Two children have grown up and become adults.

There’s Pierre, a solitary being, obsessed by the numbers that chain him to his desk. Far too serious, far too reasonable to let himself be distracted, to let himself be caught up in daydreams, Pierre has lost his memory, the memory of childhood. The world around him doesn’t interest him, and wonder no longer grips him.

And then there’s Aube, insatiable with curiosity. She feeds on the wonders that surround her. She’s the one who opens Pierre’s eyes to the beauty of the world, breathing into him the tender memories of childhood that have remained buried in obscurity for too long.

Thanks to her, Pierre emerges from his fog and plunges back into life.

Cuento musical a partir de los 6 años ? 50 minutos

« La noche es maravillosa, encierra todos los secretos del mundo »

Dos niños han crecido y se han convertido en adultos.

Uno es Pierre, un solitario, obsesionado con las cifras que le encadenan a su escritorio. Demasiado serio, demasiado razonable para dejarse distraer, para dejarse atrapar por ensoñaciones, Pierre ha perdido la memoria, la memoria de la infancia. El mundo que le rodea no le interesa, ha perdido el sentido de la maravilla.

Y luego está Aube, insaciable de curiosidad. Se alimenta de las maravillas que la rodean. Ella es quien abrirá los ojos de Pierre a la belleza del mundo, insuflándole los tiernos recuerdos de la infancia que han permanecido enterrados en la oscuridad durante demasiado tiempo.

Gracias a ella, Pierre sale de su niebla y se sumerge de nuevo en la vida.

Musikalisches Märchen ab 6 Jahren ? 50 Minuten

« Die Nacht ist wunderbar, in ihr ruhen alle Geheimnisse der Welt »

Zwei Kinder sind zu Erwachsenen herangewachsen.

Da ist Pierre, ein einsames Wesen, ein von Zahlen besessenes Wesen, das ihn an seinen Schreibtisch fesselt. Viel zu ernst, viel zu vernünftig, um sich ablenken zu lassen, um sich von Träumereien einnehmen zu lassen, hat Pierre sein Gedächtnis verloren, das Gedächtnis der Kindheit. Die Welt um ihn herum interessiert ihn nicht, das Staunen packt ihn nicht mehr.

Und dann ist da noch Aube, unersättlich in ihrer Neugier. Sie ernährt sich von den Wundern, die sie umgeben. Sie ist diejenige, die Pierre die Augen für die Schönheit der Welt öffnet, indem sie ihm zarte Kindheitserinnerungen einflüstert, die zu lange in der Dunkelheit verborgen waren.

Dank ihrer Hilfe löst sich Pierre aus seinem Nebel und taucht wieder ins Leben ein.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque