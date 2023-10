Concert de l’Orchestre du Pays Basque : Beethoven et Mozart, Révolutionnaires ! 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz, 18 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Concert d’ouverture en résonnance – Beethoven et Mozart, révolutionnaires !

Programme :

• Ouverture des Noces de Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart

• Triple Concerto en Do Majeur, Ludwig van Beethoven

• Symphonie N°6 en Fa majeur « Pastorale », Ludwig van Beethoven

Direction : Benoit Fromanger

Invitée : Marina Chiche, soliste violon

Le chef d’orchestre Benoit Fromanger prolonge ce fabuleux voyage autour de Mozart et Beethoven en invitant la talentueuse violoniste Marina Chiche pour ce reflet du concert d’ouverture. Ce début de saison marque indéniablement la volonté de l’Orchestre à investir son territoire en compagnie des prodiges de la Musique – compositeurs emblématiques et interprètes de renommée internationale.

Ouverture des portes 30 min avant le début du concert.

Placement libre et non numéroté..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 21:30:00.

12 rue Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert d’ouverture en résonnance – Beethoven and Mozart, revolutionaries!

Program :

? Overture to The Marriage of Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart

? Triple Concerto in C Major, Ludwig van Beethoven

? Symphony No.6 in F major « Pastoral », Ludwig van Beethoven

Conductor: Benoit Fromanger

Guest: Marina Chiche, violin soloist

Conductor Benoit Fromanger extends this fabulous voyage around Mozart and Beethoven by inviting the talented violinist Marina Chiche to this reflection of the opening concert. The start of this season undeniably marks the Orchestra?s determination to invest its territory in the company of musical prodigies – emblematic composers and performers of international renown.

Doors open 30 minutes before the concert.

Free seating, not numbered.

Concert d’ouverture en résonnance – ¡Beethoven y Mozart, revolucionarios!

Programa :

? Obertura de Las bodas de Fígaro, Wolfgang Amadeus Mozart

? Triple concierto en do mayor, Ludwig van Beethoven

? Sinfonía nº 6 en fa mayor « Pastoral », Ludwig van Beethoven

Director: Benoit Fromanger

Invitada: Marina Chiche, violín solista

El director Benoit Fromanger prolonga este fabuloso viaje en torno a Mozart y Beethoven invitando a la talentosa violinista Marina Chiche para esta repetición del concierto inaugural. El inicio de esta temporada marca indiscutiblemente la voluntad de la Orquesta de explorar su territorio en compañía de prodigios de la música, compositores emblemáticos e intérpretes de renombre internacional.

Apertura de puertas 30 minutos antes del comienzo del concierto.

Aforo libre, no numerado.

Eröffnungskonzert in Resonanz – Beethoven und Mozart, Revolutionäre!

Programm :

? Ouvertüre zu Figaros Hochzeit, Wolfgang Amadeus Mozart

? Tripelkonzert in C-Dur, Ludwig van Beethoven?

? Symphonie Nr. 6 in F-Dur « Pastorale », Ludwig van Beethoven

Leitung: Benoit Fromanger

Gast: Marina Chiche, Solistin Violine

Der Dirigent Benoit Fromanger verlängert diese fabelhafte Reise rund um Mozart und Beethoven, indem er die talentierte Geigerin Marina Chiche für diese Reflexion des Eröffnungskonzerts einlädt. Dieser Saisonauftakt ist ein deutliches Zeichen für den Willen des Orchesters, sein Territorium mit musikalischen Wunderkindern – emblematischen Komponisten und international renommierten Interpreten – zu bespielen.

Die Türen werden 30 Minuten vor Konzertbeginn geöffnet.

Freie, nicht nummerierte Sitzplätze.

