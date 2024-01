Soirée jeu 12 Rue Dubaquie Villandraut, vendredi 16 février 2024.

Villandraut Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 21:00:00

On s’était tellement amusés sur la première soirée d’Halloween, que j’ai décidé de refaire une Soirée Jeu du Loup-Garou

Animée par votre libraire, cette soirée jeu s’adresse à tous et mixe les jeux du Loup Garou de thiercelieux et du Loup Garou pour une nuit.

Qui sont les loups garous qui sévissent dans le village à la nuit tombée ? Innocent ou coupable ? A vous de le découvrir !

Sur inscription à la librairie .

Limité à 10 personnes.

12 Rue Dubaquie La Librairie Délicieuse

Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lalibrairiedelicieuse.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Sauternes Graves Landes Girondines