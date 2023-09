Thé Dansant 12 Rue du Vieux-Pré Dreux, 26 septembre 2023, Dreux.

Dreux,Eure-et-Loir

Rejoignez-nous le 27 juin à partir de 14h pour un thé dansant convivial au Hangar. L’entrée est gratuite et ouverte à tous !.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 17:00:00. EUR.

12 Rue du Vieux-Pré

Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us on June 27 from 2pm for a convivial tea dance at Le Hangar. Admission is free and open to all!

Únase a nosotros el 27 de junio a partir de las 14:00 para un baile amistoso de té en Le Hangar. La entrada es gratuita y está abierta a todos

Begleiten Sie uns am 27. Juni ab 14 Uhr zu einem geselligen Tanztee im Hangar. Der Eintritt ist kostenlos und für alle offen!

