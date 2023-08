Trio folk progressive La Drave 12 Rue du Tilleul Tarnac, 24 août 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

La Drave est une activité ancienne destinée à accompagner la libre flottaison des troncs d’arbres dans un cour d’eau. Depuis l’hiver 2022, c’est aussi un trio constitué de trois ami.e.s, rencontré.e.s en Bretagne, et naviguant parmi les airs et les ritournelles d’un imaginaire folklorique intemporel.

Leur musique est généreuse, personnelle, et s’immisce dans les interstices du jazz,des musiques traditionnelles et improvisées. La texture sonore de la Drave emprunte celle du bois flotté, sculpté par les courants, les vents et les marées. Tantôt rapide ou immensément lente, leur musique

invite toujours à la danse.

Trio composé de Zoïa Tescher batterie, percussions,Basile Tuauden basse,Vincent Audusseau piano, harmonium, composition.

Les musiciens sont payés au chapeau.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

12 Rue du Tilleul

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La Drave is an ancient activity designed to accompany the free floating of tree trunks in a stream. Since winter 2022, La Drave has also been a trio of three friends who met in Brittany, France, navigating the tunes and ritornellos of a timeless folk imagination.

Their music is generous and personal, and weaves its way through the interstices of jazz, traditional and improvised music. La Drave’s sound texture is that of driftwood, sculpted by currents, winds and tides. Sometimes fast, sometimes immensely slow, their music

always an invitation to dance.

Trio: Zoïa Tescher drums, percussion, Basile Tuauden bass, Vincent Audusseau piano, harmonium, composition.

Musicians are paid by the hat

La Drave es una antigua actividad concebida para acompañar la libre flotación de troncos de árbol en un arroyo. Desde el invierno de 2022, es también un trío de tres amigos que se conocieron en Bretaña, navegando por las melodías y los ritornellos de un imaginario folclórico intemporal.

Su música es generosa y personal, entrelazando jazz, música tradicional y música improvisada. La textura sonora de La Drave es la de la madera a la deriva, esculpida por las corrientes, los vientos y las mareas. A veces rápida, a veces inmensamente lenta, su música

siempre invita a bailar.

Trío: Zoïa Tescher batería, percusión, Basile Tuauden bajo, Vincent Audusseau piano, armonio, composición.

Los músicos cobran por sombrero

Die Drave ist eine alte Aktivität, die das freie Schwimmen von Baumstämmen in einem Wasserlauf begleitet. Seit dem Winter 2022 ist es auch ein Trio, das aus drei Freunden besteht, die sich in der Bretagne kennengelernt haben und durch die Melodien und Ritournellen einer zeitlosen folkloristischen Vorstellungswelt navigieren.

Ihre Musik ist großzügig, persönlich und mischt sich in die Zwischenräume von Jazz, traditioneller und improvisierter Musik ein. Die Klangstruktur von La Drave ist die von Treibholz, das von Strömungen, Winden und Gezeiten geformt wurde. Mal schnell, mal unendlich langsam, ist ihre Musik

lädt immer zum Tanz ein.

Trio bestehend aus Zoïa Tescher Schlagzeug, Perkussion, Basile Tuauden Bass, Vincent Audusseau Klavier, Harmonium, Komposition.

Die Musiker werden mit einem Hut bezahlt

