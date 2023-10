CONFÉRENCE SUR L’AGRICULTURE – CERS 12 Rue du Stade Cers, 26 octobre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Venez assister à la conférence de Monsieur MURAT sur l’agriculture et échangez ensuite sur le sujet..

2023-10-26 fin : 2023-10-26

12 Rue du Stade

Cers 34420 Hérault Occitanie



Come and listen to Mr. MURAT’s talk on agriculture and discuss the subject afterwards.

Venga a escuchar la charla del Sr. MURAT sobre agricultura y después debata sobre el tema.

Besuchen Sie den Vortrag von Herrn MURAT zum Thema Landwirtschaft und tauschen Sie sich anschließend über das Thema aus.

