Course Nature – Les Boucles de l’Egray 12 Rue du Relais Germond-Rouvre, 1 octobre 2023, Germond-Rouvre.

Germond-Rouvre,Deux-Sèvres

L’association Activ’Asso organise sa 32e édition des Boucles de l’Egray

Deux parcours en duos :

8 km : 6€ / pers – départ à 9h20

20 km : 9€ / pers – départ à 9h00

Inscriptions en ligne et sur place le jour de la course à la Salle Culturelle de Germond entre 7h30 et 8h30.

Retrait des dossards au magasin de running Foulées Niort le samedi 30 de 10h à 18h et sur place le jour de la course entre 8h et 8h45..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

12 Rue du Relais

Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Activ’Asso organizes its 32nd Boucles de l’Egray event

Two routes in pairs:

8 km: 6? / pers – departure at 9.20 a.m

20 km : 9? / pers – departure at 9h00

Online and on-site registration on race day at the Salle Culturelle de Germond between 7:30 and 8:30 am.

Pick-up of race numbers at the Foulées Niort running store on Saturday 30th from 10am to 6pm and on race day between 8am and 8.45am.

Activ’Asso organiza su 32ª edición de Boucles de l’Egray

Dos rutas en pareja:

8 km: 6? por persona – salida a las 9h20

20 km : 9? / pers – salida a las 9.00 h

Inscripción en línea e inscripción in situ el día de la carrera en la Salle Culturelle de Germond entre las 7h30 y las 8h30.

Recogida de dorsales en la tienda de running de Foulées Niort el sábado 30 de 10h a 18h y el día de la carrera de 8h a 8h45.

Der Verein Activ’Asso organisiert seine 32. Ausgabe der « Boucles de l’Egray »

Zwei Strecken in Duos :

8 km: 6 / Pers. – Start um 9:20 Uhr

20 km: 9 ? / Pers. – Start um 9.00 Uhr

Anmeldung online oder vor Ort am Tag des Laufs in der Kulturhalle von Germond zwischen 7:30 und 8:30 Uhr.

Abholung der Startnummern im Laufgeschäft Foulées Niort am Samstag, den 30. von 10:00 bis 18:00 Uhr und vor Ort am Tag des Laufs zwischen 8:00 und 8:45 Uhr.

