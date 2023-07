Impressions Sensibles 12 rue du Président Wilson Arles, 11 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Une immersion dans le monde du sensible entre couleurs et noir et blanc. Une création identitaire forte et puissante entre abstraction et figuratif. La photographe Diane-Laure Mussy vous invite à un voyage émotionnel et graphique..

2023-07-11 10:00:00 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

12 rue du Président Wilson La Mercerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An immersion in the world of the sensitive between colors and black and white. A strong and powerful creation of identity between abstraction and figurative. Photographer Diane-Laure Mussy invites you on an emotional and graphic journey.

Una inmersión en el mundo de lo sensible entre los colores y el blanco y negro. Una fuerte y poderosa creación de identidad entre la abstracción y el arte figurativo. La fotógrafa Diane-Laure Mussy le invita a un viaje emocional y gráfico.

Ein Eintauchen in die Welt der Empfindungen zwischen Farben und Schwarz-Weiß. Eine starke und kraftvolle Identitätsschöpfung zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Die Fotografin Diane-Laure Mussy lädt Sie zu einer emotionalen und grafischen Reise ein.

