Exposition : De vert et de doré 12 Rue du Président Franklin Roosevelt Reims, 9 août 2023, Reims.

Reims,Marne

À partir de 10 ans – Saison « Les musées prennent des couleurs »

Après une présentation de l’exposition « Couleurs de guerre », réemploie différentes matières allant du vert au brun afin de confectionner une casquette d’officier de l’armée américaine décorée d’un insigne frontal doré.

Par Métamorph’Ose, le plaisir de récup’créer.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

12 Rue du Président Franklin Roosevelt Musée de la Reddition du 7 mai 1945

Reims 51100 Marne Grand Est



From age 10 – « Les musées prennent des couleurs » season

After a presentation of the « Colors of War » exhibition, reuse various materials ranging from green to brown to make an American army officer?s cap decorated with a gold front badge.

By Métamorph?Ose, the pleasure of recycling

A partir de 10 años – Temporada « Los museos toman color

Tras la presentación de la exposición « Colores de guerra », reutiliza diferentes materiales que van del verde al marrón para confeccionar una gorra de oficial del ejército americano decorada con una insignia frontal dorada.

Por Métamorph?Ose, el placer de recuperar?crear

Ab 10 Jahren – Saison « Die Museen nehmen Farben an »

Nach einer Einführung in die Ausstellung « Farben des Krieges » verwendest du verschiedene Materialien von Grün bis Braun, um die Mütze eines Offiziers der US-Armee mit einem goldenen Stirnabzeichen herzustellen.

Métamorph?Ose, die Freude am Wiederverwerten und Gestalten

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme du Grand Reims