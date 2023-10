VISITE DU MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, DÉCOUVERTE DU BOURG 12 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare, 4 août 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

Venez visiter le musée des Art et Traditions Populaires à Saint-Gervais, qui retrace au travers d’une collection d’outils anciens, les métiers traditionnels de la haute vallée de la Mare essentiellement liés au châtaignier et au charbon. Ensuite nous irons déambuler dans les rues de St Gervais pour découvrir ce bourg médiéval à la croisée des chemins.

RDV à 15h30 à la Maison Cévenole.

12 Rue du Pont

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



Come and visit the Musée des Art et Traditions Populaires in Saint-Gervais, where a collection of old tools illustrates the traditional trades of the upper Mare valley, mainly related to chestnut and coal. We’ll then take a stroll through the streets of St Gervais to discover this medieval village at the crossroads.

RDV at 15:30 at the Maison Cévenole

Venga a visitar el Musée des Art et Traditions Populaires (Museo de Arte y Tradiciones Populares) de Saint-Gervais, que presenta una colección de herramientas antiguas que muestran los oficios tradicionales del alto valle del Mare, relacionados principalmente con el castaño y el carbón. A continuación, daremos un paseo por las calles de Saint-Gervais para descubrir este pueblo medieval situado en una encrucijada de caminos.

RDV a las 15h30 en la Maison Cévenole

Besuchen Sie das Musée des Art et Traditions Populaires in Saint-Gervais, das anhand einer Sammlung alter Werkzeuge die traditionellen Berufe des oberen Mare-Tals darstellt, die hauptsächlich mit der Kastanie und der Kohle verbunden sind. Anschließend werden wir durch die Straßen von St. Gervais schlendern, um diesen mittelalterlichen Ort an der Kreuzung der Wege zu entdecken.

Treffpunkt um 15:30 Uhr am Maison Cévenole

