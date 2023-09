RENCONTRE AVEC LE JOURNALISTE VICTOR CASTANET 12 Rue du pont de la forge Fraize, 29 septembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

« Les fossoyeurs » par Victor CASTANET, journaliste.

Révélations sur le système qui maltraite nos aînés. Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de lanceurs d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées… pour révéler les dessous du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et des cliniques. Ce récit haletant et émouvant a mis au jour de multiples dérives et révélé un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 19:30:00 fin : 2023-09-29 20:30:00. 0 EUR.

12 Rue du pont de la forge Centre d’Animation Municipal

Fraize 88230 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

« Les fossoyeurs » by Victor CASTANET, journalist.

Revelations on the system that mistreats our elders. Three years of investigations, 250 witnesses, the courage of a handful of whistle-blowers, dozens of explosive documents, several personalities involved… to reveal the underbelly of the Orpéa group, world leader in Ehpad and clinics. This breathtaking and moving story uncovered multiple abuses and revealed a vast network of influence, far removed from the dedication of the teams of caregivers, most of whom are committed to supporting the most vulnerable.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

« Los enterradores », por Victor CASTANET, periodista.

Revelaciones sobre el sistema que maltrata a nuestros mayores. Tres años de investigaciones, 250 testigos, la valentía de un puñado de denunciantes, decenas de documentos explosivos, varias personalidades implicadas… para desvelar los entresijos del grupo Orpéa, líder mundial en residencias y clínicas. Esta historia sobrecogedora y conmovedora destapó numerosos abusos y reveló una vasta red de influencias, muy alejada de la dedicación de los equipos de cuidadores y auxiliares, la mayoría de ellos comprometidos con el apoyo a los más vulnerables.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

« Les fossoyeurs » (Die Totengräber) von Victor CASTANET, Journalist.

Enthüllungen über das System, das unsere Senioren misshandelt. Drei Jahre Recherche, 250 Zeugen, der Mut einer Handvoll Whistleblower, Dutzende von brisanten Dokumenten, mehrere involvierte Persönlichkeiten… um die Hintergründe der Orpéa-Gruppe, dem Weltmarktführer für Pflegeheime und Kliniken, aufzudecken. Diese atemberaubende und bewegende Geschichte deckte zahlreiche Missstände auf und enthüllte ein riesiges Netzwerk von Einflüssen, das weit entfernt von der Hingabe der Betreuer- und Pflegeteams ist, die sich überwiegend für die Unterstützung der Schwächsten einsetzen.

