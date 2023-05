RENDEZ-VOUS AU JARDIN – VISITEZ LE JARDIN DE LULU 12 rue du Nachtrecht, 3 juin 2023, Puttelange-aux-Lacs.

Puttelange-aux-Lacs,Moselle

Si l’envie vous prends de venir vous changer les idées , de découvrir les changements effectués ces dernières années ou tout simplement venir soutenir notre travail ainsi que notre association, nous serons plus que ravis de vous voir nombreux.

Grillade uniquement le dimanche, schwenk, saucisses et salades, café et gâteaux fait maisons. Vente au profit de l’Association le Jardin des Bout’choux.. Tout public

Dimanche 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. 0 EUR.

12 rue du Nachtrecht

Puttelange-aux-Lacs 57510 Moselle Grand Est



If you’d like to take your mind off things, find out about the changes we’ve made over the last few years, or simply support our work and our association, we’ll be delighted to see you there.

Grill only on Sundays, schwenk, sausages and salads, coffee and homemade cakes. Sale in aid of the Association le Jardin des Bout’choux.

Si quieres venir a distraerte, a conocer los cambios que hemos introducido en los últimos años o, simplemente, a apoyar nuestro trabajo y nuestra asociación, estaremos encantados de recibirte.

Sólo parrilla los domingos, schwenk, salchichas y ensaladas, café y pasteles caseros. Venta a beneficio de la Asociación Le Jardin des Bout’choux.

Wenn Sie Lust haben, die Veränderungen der letzten Jahre kennenzulernen oder einfach nur unsere Arbeit und unseren Verein zu unterstützen, würden wir uns freuen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.

Nur am Sonntag wird gegrillt, Schwenk, Würstchen und Salate, Kaffee und hausgemachte Kuchen. Verkauf zu Gunsten der Association le Jardin des Bout’choux.

