Atelier découverte du métier de soigneur animalier 12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse, 18 novembre 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Venez découvrir le métier de soigneur animalier grâce à une mise en scène du quotidien et un jeu de rôle en équipe. Depuis l’accueil jusqu’au relâcher d’un pensionnaire (factice – en peluche), déterminez quelle nourriture lui donner, adaptez-vous aux contraintes de chaque espèce et apprenez pour améliorer leurs conditions de convalescence. Faites les bons choix pour offrir toutes ses chances de survie à ces animaux !.

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. .

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the job of animal caretaker, thanks to a staging of daily life and a team role-playing game. From welcoming to releasing an animal (dummy? plush), decide what food to give it, adapt to the constraints of each species and learn how to improve its convalescence conditions. Make the right choices to give these animals every chance of survival!

Ven a conocer el oficio de cuidador de animales participando en un juego de rol en equipo. Desde recibir a un animal hasta liberarlo (un muñeco o un peluche), decide qué comida darle, adáptate a las limitaciones de cada especie y aprende a mejorar sus condiciones de convalecencia. ¡Toma las decisiones correctas para dar a estos animales todas las posibilidades de sobrevivir!

Entdecken Sie den Beruf des Tierpflegers mithilfe einer Alltagsszene und eines Rollenspiels im Team. Von der Aufnahme bis zur Auswilderung eines Tieres (Attrappe? Plüschtier) entscheiden Sie, welches Futter Sie ihm geben, passen Sie sich den Bedürfnissen der jeweiligen Tierart an und lernen Sie, wie Sie die Genesungsbedingungen verbessern können. Treffen Sie die richtigen Entscheidungen, um den Tieren die besten Überlebenschancen zu bieten!

