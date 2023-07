Atelier – Construction de nichoirs 12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse, 9 juillet 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Fabriquez votre propre nichoir à oiseaux grâce aux kits préparés tout spécialement pour vous par l’équipe du CHENE. Construisez-le selon les recommandations du CHENE puis repartez avec pour l’installer chez vous. Possibilité de visiter gratuitement l’exposition « Du dino à l’oiseau » après l’atelier..

2023-07-09 14:30:00 fin : 2023-07-09 16:30:00. .

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



Build your own birdhouse with kits specially prepared for you by the CHENE team. Build it according to CHENE?s recommendations, then take it home with you to install. After the workshop, you can visit the « From Dino to Bird » exhibition free of charge.

Construya su propia pajarera con kits especialmente preparados para usted por el equipo de CHENE. Constrúyala siguiendo las recomendaciones del CHENE y llévesela a casa para instalarla. Después del taller podrás visitar gratuitamente la exposición « Del dino al pájaro ».

Bauen Sie Ihr eigenes Vogelhaus mit den Bausätzen, die das Team von Le CHENE speziell für Sie zusammengestellt hat. Bauen Sie es nach den Empfehlungen des CHENE und nehmen Sie es mit, um es bei sich zu Hause aufzuhängen. Nach dem Workshop besteht die Möglichkeit, die Ausstellung « Vom Dino zum Vogel » kostenlos zu besuchen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche