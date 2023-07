Journée de la biodiversité 12 Rue du Moulin Saint-Georges-de-Rex, 20 juillet 2023, Saint-Georges-de-Rex.

Saint-Georges-de-Rex,Deux-Sèvres

Le 20 juillet et le 10 août 2023, de 8h30 à 22h, le Parc du Coq à l’ Âne vous accueille pour la 2ème édition des Journée de la Biodiversité.

Au programme :

– 8h30 : petit-déjeuner à l’aube en immersion avec les Nez Noir du Valais

– 10h15 : Animation Bushcraft “Taille de baguette”

– 11h00 : Nourrissage de la Volières aux perroquets

– 11h15 : Animation Bushcraft “Coupe de bois & essences”

– 12h15 : Animation Bushcraft “Fabrication d’un feu”

– 13h00 : Nourrissage de la Terre de Mangalitza

– 13h45 : Animation Bushcraft “Taille de baguettes”

– 14h45 : Animation Bushcraft “Coupe de bois & essences”

– 15h00 : Nourrissage du Territoire des Alpagas

– 15h45 : Animation Bushcraft “Fabrication d’un feu”

– 17h00 : Récolte du lait d’ânesse

– 18h00 : La plaine des Nez Noir et la Prairie Poitevine

– 19h00 : Fermeture du parc

– Jusqu’à 22h00, restauration possible a Lânarosé

destination-ducoqalane.fr.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 22:00:00. EUR.

12 Rue du Moulin Parc du Coq à l’âne

Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On July 20 and August 10, 2023, from 8:30 am to 10 pm, the Parc du Coq à l’Âne welcomes you for the 2nd edition of the Journée de la Biodiversité.

On the program:

– 8:30 am: breakfast at dawn with the Nez Noir du Valais (Black Noses of the Valais)

– 10:15 am: Bushcraft animation ?baguette cutting?

– 11:00 am: Feeding the parrot aviary

– 11:15am: Bushcraft animation ?wood cutting & species?

– 12:15pm: Bushcraft animation: Fire-making?

– 1:00 pm: Feeding the Mangalitza Earth

– 1:45pm: Bushcraft animation: chopstick cutting?

– 14h45: Bushcraft animation: wood cutting & species?

– 15h00: Feeding the Alpaca Territory

– 3:45pm: Bushcraft animation ?fire-making?

– 5:00 pm: Donkey milk harvesting

– 6:00 pm: Black Nose Plain and Poitevin Meadow

– 7:00 pm: Park closes

– Until 10:00 pm, catering available at Lânarosé

destination-ducoqalane.fr

Los días 20 de julio y 10 de agosto de 2023, de 8.30 a 22.00 horas, el Parc du Coq à l’Âne acogerá las II Jornadas de la Biodiversidad.

En el programa

– 8.30 h: desayuno al amanecer con los Nez Noir du Valais (narices negras del Valais)

– 10.15 h: actividad de Bushcraft: afilado de baguettes

– 11.00 h: Alimentación de la pajarera de loros

– 11.15h: Animación bushcraft: corte de madera y ¿especies?

– 12.15h: Actividad de Bushcraft para hacer fuego

– 13.00 h: Alimentación de la tierra Mangalitza

– 13.45 h: Actividad de Bushcraft: corte de palillos

– 14h45: Animación Bushcraft: corte de madera y especies..

– 15.00 h: Alimentar el territorio Alpaca

– 15h45: Animación Bushcraft: hacer fuego?

– 17h00: Recolección de leche de burra

– 18h00: La llanura de la Nariz Negra y la pradera Poitevin

– 19h00: Cierre del parque

– Catering disponible en Lânarosé hasta las 22h00

destination-ducoqalane.fr

Am 20. Juli und 10. August 2023, von 8:30 bis 22:00 Uhr, begrüßt Sie der Parc du Coq à l’ Âne zur zweiten Ausgabe der Tage der Artenvielfalt.

Auf dem Programm stehen:

– 8:30 Uhr: Frühstück in der Morgendämmerung mit den Nez Noir du Valais (Schwarze Nasen)

– 10:15 Uhr: Bushcraft-Animation « Baguette-Schneiden »

– 11.00 Uhr: Fütterung der Papageien-Voliere

– 11.15 Uhr: Bushcraft-Animation « Holzschnitt und Holzarten »?

– 12.15 Uhr: Bushcraft-Animation « Feuer machen »

– 13.00 Uhr: Fütterung der Mangalitza-Erde

– 13.45 Uhr: Bushcraft-Animation « Schleifen von Essstäbchen »

– 14.45 Uhr: Bushcraft-Animation « Holzschnitt und Holzarten »

– 15.00 Uhr: Fütterung des Alpaka-Territoriums

– 15.45 Uhr: Bushcraft-Animation « Feuer machen »

– 17.00 Uhr: Sammeln von Eselinnenmilch

– 18.00 Uhr: Die Ebene der Schwarznasen und die Poitevinische Prärie

– 19.00 Uhr: Schließung des Parks

– Bis 22.00 Uhr können Sie in Lânarosé essen und trinken

destination-ducoqalane.de

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin