Théâtre Musical : MARMELADE 12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac Catégories d’Évènement: Gironde

Podensac Théâtre Musical : MARMELADE 12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac, 6 avril 2024, Podensac. Podensac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:45:00

fin : 2024-04-06 11:00:00 Spectacle à goûter Marmelade pour le plaisir de goûter et de mixer la musique les mots et les sons comme autant de saveurs…Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant. Giulietta et Marcello, son violoncelle adoré, ont toujours plein d’idées de recettes sonores à partager. Marmelade est une gourmandise musicale : une ode au plaisir et à la jubilation, du régal à passer d’une sonorité à l’autre, du délice à goûter tout en musique !.

Spectacle à goûter Marmelade pour le plaisir de goûter et de mixer la musique les mots et les sons comme autant de saveurs…Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant. Giulietta et Marcello, son violoncelle adoré, ont toujours plein d’idées de recettes sonores à partager. Marmelade est une gourmandise musicale : une ode au plaisir et à la jubilation, du régal à passer d’une sonorité à l’autre, du délice à goûter tout en musique !

Spectacle à goûter Marmelade pour le plaisir de goûter et de mixer la musique les mots et les sons comme autant de saveurs…Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant. Giulietta et Marcello, son violoncelle adoré, ont toujours plein d’idées de recettes sonores à partager. Marmelade est une gourmandise musicale : une ode au plaisir et à la jubilation, du régal à passer d’une sonorité à l’autre, du délice à goûter tout en musique ! EUR.

12 Rue du Maréchal Leclerc

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Podensac Autres Code postal 33720 Lieu 12 Rue du Maréchal Leclerc Adresse 12 Rue du Maréchal Leclerc Ville Podensac Departement Gironde Lieu Ville 12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac Latitude 44.64962 Longitude -0.3585 latitude longitude 44.64962;-0.3585

12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/podensac/