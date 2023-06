NUIT DES VEILLEURS 12 Rue du Maréchal Foch Saint-Dié-des-Vosges, 24 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’ONG ACAT ( action des chrétiens pour l’abolition de la torture ) organise une veillée de prière dans le cadre de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture dans le monde.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 19:30:00. 0 EUR.

12 Rue du Maréchal Foch Temple

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The NGO ACAT (Action by Christians for the Abolition of Torture) is organizing a prayer vigil to mark the United Nations International Day in Support of Victims of Torture.

La ONG ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) organiza una vigilia de oración en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura en todo el mundo.

Die NGO ACAT ( Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter ) organisiert eine Gebetswache im Rahmen des Internationalen Tages der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Folteropfern in der ganzen Welt.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES