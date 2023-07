« De la chèvre au tricot ! » 12 Rue du Marais Rots, 18 juillet 2023, Rots.

Rots,Calvados

Visite commentée du petit élevage de chèvres angoras et initiation au tricot avec laine mohair.

C’est en plein air, sur leurs prairies verdoyantes, que Lydie et Didier élèvent avec soin leur petit troupeau de chèvres angoras. Elles produisent une laine douce et chaude appelée laine mohair.

Après un tri soigné de la laine à la ferme, celle-ci est lavée, cardée, filée, teinte, tissée et tricotée par le biais d’ateliers pour revenir sous forme de pelotes de laine et de confections certifiées « Mohair de nos chèvres ».

Au cours de cette visite, Lydie et Didier vous accueilleront chaleureusement dans leur ferme pour vous présenter leur élevage et leurs produits mohair en boutique.

A l’issue de la visite, participez à une petite initiation ludique au tricot (tout pour faire vos premiers pas en tricot et débuter un ouvrage : choisir ses aiguilles en fonction de la laine et de l’ouvrage, apprendre à monter ses mailles, tricoter au point mousse). Aucun prérequis, Lydie est là pour vous guider ! Petit moment de détente, parfait pour les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveauté !.

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

12 Rue du Marais Mohair du Marais

Rots 14740 Calvados Normandie



Guided tour of the small Angora goat farm and introduction to mohair wool knitting.

Lydie and Didier carefully raise their small herd of Angora goats in the open air, on their verdant meadows. They produce a soft, warm wool called mohair wool.

After careful sorting at the farm, the wool is washed, carded, spun, dyed, woven and knitted in workshops, before returning in the form of balls of wool and certified « Mohair de nos chèvres » confections.

During this visit, Lydie and Didier will warmly welcome you to their farm to present their breeding and their mohair products in the boutique.

At the end of the visit, take part in a fun introduction to knitting (everything you need to take your first steps in knitting and start a project: choosing the right needles for the wool and the project, learning how to cast on, knitting in moss stitch). No prerequisites, Lydie is there to guide you! A moment of relaxation, perfect for the curious, the daring and those who like something new!

Visita guiada a la pequeña granja de cabras de Angora e iniciación al tejido con lana de mohair.

Lydie y Didier crían con esmero su pequeño rebaño de cabras de Angora al aire libre, en sus exuberantes prados verdes. Producen una lana suave y cálida llamada lana mohair.

Tras una cuidadosa selección en la granja, la lana se lava, carda, hila, tiñe, teje y tricota en talleres, antes de ser devuelta en forma de ovillos de lana y dulces certificados « Mohair de nos chèvres ».

Durante esta visita, Lydie y Didier le darán una cálida bienvenida a su granja y le presentarán sus productos de mohair en la tienda.

Después de la visita, participe en una divertida iniciación al punto (todo lo necesario para dar sus primeros pasos en el punto y comenzar un proyecto: elegir sus agujas en función de la lana y del proyecto, aprender a construir sus puntos, tejer en punto de musgo). Sin requisitos previos, Lydie está ahí para guiarte Un momento de relajación, ¡perfecto para los curiosos, los atrevidos y los amantes de lo nuevo!

Kommentierte Besichtigung der kleinen Zucht von Angoraziegen und Einführung in das Stricken mit Mohairwolle.

Lydie und Didier halten ihre kleine Herde Angoraziegen im Freien auf ihren grünen Wiesen mit Sorgfalt. Sie produzieren eine weiche und warme Wolle, die Mohairwolle genannt wird.

Nach einer sorgfältigen Sortierung der Wolle auf dem Hof wird sie über Workshops gewaschen, kardiert, gesponnen, gefärbt, gewebt und gestrickt, um dann in Form von Wollknäueln und Konfektionen mit dem Zertifikat « Mohair von unseren Ziegen » zurückzukehren.

Während des Besuchs heißen Sie Lydie und Didier auf ihrem Hof herzlich willkommen, um Ihnen ihre Zucht und ihre Mohairprodukte im Laden vorzustellen.

Im Anschluss an den Besuch können Sie an einer kleinen spielerischen Einführung ins Stricken teilnehmen (alles, um Ihre ersten Schritte im Stricken zu machen und ein Werk zu beginnen: Auswahl der Nadeln je nach Wolle und Werk, Anschlagen der Maschen, Stricken mit dem Schaumstoffstich). Keine Vorkenntnisse erforderlich, Lydie ist da, um Sie anzuleiten! Ein kleiner Moment der Entspannung, perfekt für Neugierige, Wagemutige und Liebhaber von Neuem!

