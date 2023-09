REPAS DANSANT DE LA RENTRÉE 12 Rue du Luxembourg Hettange-Grande, 8 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

Le CCAS d’Hettange-Grande organise un repas dansant pour la rentrée au restaurant ‘Epices et Délices’.

Au menu : Quiche lorraine et sa salade verte ; filet mignon de proc forestier ; tiramisu à la crème d’amaretto et sa glace amarena. Un quart de vin et l’eau sont compris dans le prix. Le kir de bienvenue et le café sont offerts.

Pour la musique, l’orchestre Calypso 2 vous accompagnera lors de ce repas et vous entrainera pour quelques pas de danse.

Réservation obligatoire jusqu’au 30 septembre par mail ou par coupon, téléchargeable sur la page Facebook d’Hettange-Grande et à déposer à l’accueil de la mairie.. Adultes

Dimanche 2023-10-08 12:00:00 fin : 2023-10-08 . 35 EUR.

12 Rue du Luxembourg Restauraut Epices et Délices

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The Hettange-Grande CCAS is organizing a back-to-school dinner-dance at the ‘Epices et Délices’ restaurant.

On the menu: Quiche Lorraine with green salad; filet mignon de proc forestier; tiramisu with amaretto cream and amarena ice cream. A quarter of wine and water are included in the price. Complimentary welcome kir and coffee.

For the music, the Calypso 2 orchestra will accompany the meal and lead you in a few dance steps.

Reservations must be made by September 30, by e-mail or by coupon, which can be downloaded from the Hettange-Grande Facebook page or handed in at the Town Hall reception desk.

La CCAS de Hettange-Grande organiza una cena-baile de vuelta al cole en el restaurante « Epices et Délices ».

En el menú: Quiche Lorraine con ensalada verde; filet mignon de bosque procesado; tiramisú con crema de amaretto y helado de amarena. El precio incluye un cuarto de vino y agua. Kir y café de bienvenida de cortesía.

En cuanto a la música, la orquesta Calypso 2 le acompañará durante la comida y le guiará en algunos pasos de baile.

Las reservas deben hacerse antes del 30 de septiembre, por correo electrónico o mediante un cupón que puede descargarse de la página de Facebook de Hettange-Grande o entregarse en la recepción del Ayuntamiento.

Das CCAS von Hettange-Grande organisiert zum Schulanfang ein Tanzessen im Restaurant ‘Epices et Délices’.

Auf dem Menü stehen: Quiche Lorraine und grüner Salat; Filet Mignon de proc forestier; Tiramisu mit Amaretto-Sahne und Amarena-Eis. Ein Viertel Wein und Wasser sind im Preis inbegriffen. Der Kir zur Begrüßung und der Kaffee sind kostenlos.

Für die Musik sorgt das Orchester Calypso 2, das Sie beim Essen begleitet und Sie zu einigen Tanzschritten verleiten wird.

Reservierungen sind bis zum 30. September per E-Mail oder Coupon erforderlich, den Sie auf der Facebook-Seite von Hettange-Grande herunterladen und am Empfang des Rathauses abgeben können.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS