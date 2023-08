Visite guidée des installations évolutives de Mino D.C. 12 Rue du Lavoir, au Grand Moiré Airvault, 17 septembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Mino D.C., vous invite à découvrir son Artodéchethèque. Profitez d’une présentation des oeuvres récentes et anciennes, de documents archivés et de la projection de films documentaires de l’Artodéchethèque ainsi que des créations vidéo expérimentales récentes lors de cette visite guidée. Entrée libre samedi et dimanche de 10 h à 19 h au 12 rue du lavoir, au Grand Moiré à Barroux (Airvault). Informations au 06 58 71 45 42..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

12 Rue du Lavoir, au Grand Moiré Artodéchethèque

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mino D.C., invites you to discover its Artodéchethèque. Enjoy a presentation of recent and old works, archived documents and the screening of documentary films from the Artodéchethèque, as well as recent experimental video creations during this guided tour. Free admission Saturday and Sunday from 10 a.m. to 7 p.m. at 12 rue du lavoir, Le Grand Moiré, Barroux (Airvault). Information on 06 58 71 45 42.

Mino D.C. le invita a descubrir su Artodéchethèque. Disfrute de la presentación de obras recientes y antiguas, de documentos archivados y de la proyección de documentales de la Artodéchethèque, así como de recientes creaciones de vídeo experimental durante esta visita guiada. Entrada gratuita el sábado y el domingo de 10.00 a 19.00 h en el 12 rue du lavoir, Grand Moiré en Barroux (Airvault). Información en el 06 58 71 45 42.

Mino D.C., lädt Sie ein, seine Artodechethek zu entdecken. Genießen Sie bei dieser Führung eine Präsentation neuer und alter Werke, archivierter Dokumente und die Vorführung von Dokumentarfilmen der Artodechethek sowie neuerer experimenteller Videokreationen. Freier Eintritt Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr in 12 rue du lavoir, au Grand Moiré in Barroux (Airvault). Informationen unter 06 58 71 45 42.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Airvaudais Val du Thouet