Circuit « Les ganteries du quartier de l’Aigle de Grenoble » Samedi 16 septembre, 15h00 12 rue du général Rambaud 38000 Grenoble Pas d’inscription nécessaire

Peu de personnes, aujourd’hui, savent que Grenoble était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est un gant fin en peau de chevreau. Les gantiers ont suivi pas à pas l’extension de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au sud puis à l’ouest vers le quartier de l’Aigle. Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans cette visite, elles ont été parmi les plus récentes et les plus développées.

