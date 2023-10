Théâtre alsacien : Hoplaboum im Pàràdies 12 rue du Général Koenig Reichshoffen, 11 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

L’île volcanique privée « Bratschdal-Insel » appartient à un milliardaire très discret qui vit reclus dans sa villa, non loin du volcan « Hoplaboum ». Tout bascule le jour où les habitants découvrent qu’un promoteur immobilier prévoit de construire un immense hôtel de luxe sur leur île..

2023-11-11 fin : 2023-11-25 . EUR.

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The private volcanic island of Bratschdal-Insel belongs to a discreet billionaire who lives in seclusion in his villa not far from the Hoplaboum volcano. Everything changes the day the inhabitants discover that a property developer is planning to build a huge luxury hotel on their island.

La isla volcánica privada de Bratschdal-Insel pertenece a un discreto multimillonario que vive recluido en su villa, no lejos del volcán Hoplaboum. Todo cambia el día en que sus habitantes descubren que un promotor inmobiliario planea construir un enorme hotel de lujo en su isla.

Die private Vulkaninsel « Bratschdal-Insel » gehört einem sehr diskreten Milliardär, der zurückgezogen in seiner Villa unweit des Vulkans « Hoplaboum » lebt. Als die Bewohner erfahren, dass ein Bauunternehmer auf ihrer Insel ein riesiges Luxushotel errichten will, ändert sich alles.

