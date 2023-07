ATELIER FAMILLE – LE DIMANCHE DES PETITS 12 rue du Général Humbert Remiremont, 12 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

3-6 ans,

Un temps privilégié en famille où l’on apprend à regarder et où parfois on peut même toucher. Mais attention, derrière chaque tableau se cache une histoire à inventer !

Une initiation au regard pour sensibiliser les plus petits aux musées et stimuler leur imagination.

Places limitées, sur inscription.. Enfants

Dimanche 15:30:00 fin : . 4 EUR.

12 rue du Général Humbert Musée Charles Friry

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



ages 3-6,

A special family time where you can learn to look and sometimes even touch. But beware: behind each painting lies a story to be invented!

An introduction to museums for the very young, to stimulate their imagination.

Places are limited.

de 3 a 6 años,

Un momento especial en familia donde aprender a mirar y a veces incluso a tocar. Pero cuidado, ¡detrás de cada cuadro hay una historia por inventar!

Es una introducción a los museos para los más pequeños y estimula su imaginación.

Plazas limitadas.

3-6 Jahre,

Eine besondere Zeit mit der Familie, in der man das Schauen lernt und manchmal sogar anfassen darf. Aber Vorsicht: Hinter jedem Bild verbirgt sich eine Geschichte, die es zu erfinden gilt!

Eine Einführung in das Sehen, um die Kleinsten für Museen zu sensibilisieren und ihre Fantasie anzuregen.

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT REMIREMONT