CHASSE AUX MONSTRES 12 rue du général Humbert Remiremont, 29 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

En famille, dès 5 ans.

Un moment privilégié en famille au musée. Partez à la chasse aux monstres du musée et gravez un avis de recherche pour le monstre de votre choix.

Places limitées, sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 14:30:00 fin : 2023-10-29 16:30:00. 4 EUR.

12 rue du général Humbert

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



For families aged 5 and over.

A special family moment at the museum. Hunt for monsters in the museum and engrave a wanted poster for the monster of your choice.

Places limited, booking essential.

Para familias a partir de 5 años.

Un momento especial en familia en el museo. Busque monstruos en el museo y grabe un cartel de se busca para el monstruo que elija.

Plazas limitadas, previa reserva.

Für die ganze Familie, ab 5 Jahren.

Ein besonderer Moment für die Familie im Museum. Gehen Sie auf Monsterjagd im Museum und gravieren Sie einen Steckbrief für das Monster Ihrer Wahl.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

