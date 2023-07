1RD’T : CONCERT DE LA COMPAGNIE LE PAYS DE MA TÊTE – RAZKOVNIK 12 rue du Général Humbert Remiremont, 22 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Les Jeunesses Musicales de France accueille le duo composé de Charlène PLONER et de Nicolas ARNOULT qui interpréteront Razkovnik . Chant, piano, contrebasse et accordéon mèneront le public vers une rencontre avec l’âme millénaire des musiques traditionnelles des Balkans. Une soirée au cœur des passions humaines.

Informations pratiques :

Samedi 22 juillet 2023 À 20h30

Jardin du Musée Charles Friry (à côté du Parc Zeller) à Remiremont

Accès libre. Tout public

12 rue du Général Humbert Parc du Musée Charles Friry

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Jeunesses Musicales de France welcomes the duo of Charlène PLONER and Nicolas ARNOULT, who will perform Razkovnik . Singing, piano, double bass and accordion will lead the audience into an encounter with the thousand-year-old soul of traditional Balkan music. An evening at the heart of human passions.

Practical information :

Saturday, July 22, 2023 8:30pm

Jardin du Musée Charles Friry (next to Parc Zeller), Remiremont

Free access

Jeunesses Musicales de France da la bienvenida al dúo formado por Charlène PLONER y Nicolas ARNOULT que interpretarán Razkovnik . Canto, piano, contrabajo y acordeón conducirán al público a un encuentro con el alma milenaria de la música tradicional balcánica. Una velada en el corazón de las pasiones humanas.

Datos prácticos :

Sábado 22 de julio de 2023 a las 20.30 h

Jardín del Museo Charles Friry (junto al Parque Zeller) en Remiremont

Entrada gratuita

Die Jeunesses Musicales de France begrüßen das Duo Charlène PLONER und Nicolas ARNOULT, die Razkovnik interpretieren werden. Gesang, Klavier, Kontrabass und Akkordeon führen das Publikum zu einer Begegnung mit der tausendjährigen Seele der traditionellen Musik des Balkans. Ein Abend im Herzen der menschlichen Leidenschaften.

Praktische Informationen :

Samstag, 22. Juli 2023 Um 20:30 Uhr

Garten des Museums Charles Friry (neben dem Parc Zeller) in Remiremont

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-07-13 par OT REMIREMONT