fin : 2024-12-31 19:00:00 . Vivez une expérience alliant patrimoine et vin ! Découvrez Tonnerre lors d’une visite guidée menée par une guide-conférencière qui vous contera l’histoire de Tonnerre et vous dévoilera son riche patrimoine de la mystérieuse Fosse Dionne à l’Hôtel-Dieu médiéval en passant par l’église Saint-Pierre, la halle, le Chevalier Déon… La visite se poursuit au domaine bio Alain Mathias où vous découvrirez la cuverie et la vinification avant de passer à la dégustation des vins du domaine. EUR.

