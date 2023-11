MARCHÉ DE NOËL 12 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine, 16 décembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Entrez dans la magie de Noël avec le marché de Noël à St Macaire en Mauges..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

12 Rue du Docteur Schweitzer Saint-Macaire-en-Mauges

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enter the magic of Christmas with the Christmas market in St Macaire en Mauges.

Viva la magia de la Navidad en el mercado navideño de St Macaire en Mauges.

Treten Sie mit dem Weihnachtsmarkt in St Macaire en Mauges in den Zauber der Weihnacht ein.

