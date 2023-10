Réalise ton père-noël en céramique 12 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart, 3 novembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Miss terre et barbotine vous propose un atelier céramique sur le thème de Noël! Venez réaliser votre père-noël en céramique pour décorer votre maison pour les fêtes de fin d’année. Ouvert pour les adultes comme les enfants, cet atelier créatif dure environ 1h30. Le matériel sera fourni sur place. N’attendez pas pour réserver, les places sont limitées à 4 personnes..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 11:30:00. EUR.

12 Rue du Docteur Charles Poitevin Boutique La Météorite des Arts

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Miss terre et barbotine offers a Christmas-themed ceramic workshop! Come and make your own ceramic Santa Claus to decorate your home for the festive season. Open to adults and children alike, this creative workshop lasts about 1h30. Materials will be provided on site. Don’t wait to book, places are limited to 4 people.

Miss terre et barbotine le propone un taller de cerámica sobre el tema de la Navidad Venga a hacer su propio Papá Noel de cerámica para decorar su casa en estas fiestas. Abierto tanto a adultos como a niños, este taller creativo dura aproximadamente una hora y media. Los materiales se proporcionarán in situ. No espere más para reservar, las plazas están limitadas a 4 personas.

Miss terre et barbotine bietet Ihnen einen Keramik-Workshop zum Thema Weihnachten an! Erstellen Sie Ihren eigenen Weihnachtsmann aus Keramik, um Ihr Haus für die Weihnachtszeit zu dekorieren. Dieser kreative Workshop dauert etwa 1,5 Stunden und ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet. Das Material wird vor Ort bereitgestellt. Die Plätze sind auf 4 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Porte Océane du Limousin