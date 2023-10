Atelier : Fabrique ton attrape rêve 12 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart, 27 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La boutique LA METEORITE DES ARTS vous propose des ateliers créatifs avec les artisans de la boutique. Venez fabriquer votre attrape rêve et repartez avec. Le matériel est fourni. Une inscription est vivement recommandée car les places sont limitées..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 15:00:00. EUR.

12 Rue du Docteur Charles Poitevin La Météorite des Arts

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



LA METEORITE DES ARTS offers creative workshops with the store’s artisans. Come and make your own dream catcher and leave with it. Materials provided. Registration is highly recommended, as places are limited.

LA METEORITE DES ARTS ofrece talleres creativos con los artesanos de la tienda. Ven a hacer tu propio atrapasueños y vete con él. Se proporcionan los materiales. Se recomienda inscribirse, ya que las plazas son limitadas.

Die Boutique LA METEORITE DES ARTS bietet Ihnen kreative Workshops mit den Kunsthandwerkern der Boutique an. Kommen Sie und stellen Sie Ihren Traumfänger her und nehmen Sie ihn mit nach Hause. Das Material wird zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung wird dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Porte Océane du Limousin