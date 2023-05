LES ATELIERS D’ELODIY : FABRICATION D’UN SAC 12 Rue du Commerce, 9 juin 2023, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Les ateliers d’elodiy vous propose de créer votre propre sac en cuir..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 13:30:00. EUR.

12 Rue du Commerce Chemillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les ateliers d’elodiy invites you to create your own leather bag.

Les ateliers d’elodiy te invita a crear tu propio bolso de piel.

In den Ateliers von elodiy können Sie Ihre eigene Ledertasche herstellen.

