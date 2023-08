Visite commentée du collège Victor de Laprade – Journées Européennes du Patrimoine 12 rue du Collège Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Les élèves du lycée vous emmènent à la découverte de la «galerie des portraits » en passant par la chapelle du collège ou encore l’ancienne bibliothèque..

2023-09-16

12 rue du Collège Collège Victor de Laprade

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



High school students take you on a tour of the « portrait gallery », passing through the school chapel and the old library.

Los alumnos del liceo le llevarán a visitar la « galería de retratos », pasando por la capilla del colegio y la antigua biblioteca.

Die Schüler des Gymnasiums nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die « Galerie der Porträts », vorbei an der Kapelle des Collège und der alten Bibliothek.

