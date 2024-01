Le chien partagé 12 Rue du Collège Loudun, jeudi 18 janvier 2024.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:30:00

fin : 2024-01-18

Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.

Une soirée par mois, intitulée Le chien partagé permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés.

Le thème de cette soirée : la balade

Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.

Une soirée par mois, intitulée Le chien partagé permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés.

Le thème de cette soirée : la balade

.

12 Rue du Collège Le Café Partagé

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais