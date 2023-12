Café Sciences : Les fossiles ? Mythe ou réalité ? 12 Rue du Collège Loudun, 4 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Par Pascal Auger

Les fossiles ne sont pas seulement des curiosités géologiques. Ces restes d’êtres vivants conservés dans les roches de l’écorce terrestre font l’objet, depuis la préhistoire, de nombreuses croyances, légendes et superstitions……

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

12 Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



By Pascal Auger

Fossils are more than just geological curiosities. These remains of living beings preserved in the rocks of the earth?s crust have been the subject of numerous beliefs, legends and superstitions since prehistoric times…..

Por Pascal Auger

Los fósiles no son sólo curiosidades geológicas. Estos restos de seres vivos conservados en las rocas de la corteza terrestre han sido objeto de numerosas creencias, leyendas y supersticiones desde la prehistoria…..

Von Pascal Auger

Fossilien sind nicht nur geologische Kuriositäten. Diese in den Gesteinen der Erdkruste konservierten Überreste von Lebewesen sind seit prähistorischen Zeiten Gegenstand zahlreicher Überzeugungen, Legenden und Aberglauben…..

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais